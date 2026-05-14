Daiwa Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Daiwa Industries ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Daiwa Industries die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 20,38 JPY gegenüber 20,54 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Daiwa Industries mit einem Umsatz von insgesamt 11,22 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 7,00 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at