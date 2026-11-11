Daiwa Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Daiwa Industries hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 25,52 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 31,28 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,94 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 0,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,00 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at