Daiwa Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Daiwa Industries lud am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 21,36 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Daiwa Industries 24,02 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,20 Prozent auf 11,31 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,93 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 102,83 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 110,24 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Daiwa Industries im vergangenen Geschäftsjahr 46,92 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daiwa Industries 47,94 Milliarden JPY umsetzen können.

