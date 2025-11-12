Daiwa Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Daiwa Industries hat am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 31,28 JPY gegenüber 33,50 JPY im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,49 Prozent auf 13,00 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,20 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at