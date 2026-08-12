Daiwa Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Daiwa Industries hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 27,79 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 29,65 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,29 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 12,12 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at