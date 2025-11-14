Daiwa Motor Transportation: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Daiwa Motor Transportation hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 15,68 JPY, nach -8,650 JPY im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,37 Prozent auf 4,92 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,71 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at