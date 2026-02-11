11.02.2026 06:31:28

Daiwa Motor Transportation gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Daiwa Motor Transportation präsentierte am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 36,47 JPY. Im Vorjahresviertel waren 49,40 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Daiwa Motor Transportation mit einem Umsatz von insgesamt 5,18 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,98 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4,10 Prozent gesteigert.

