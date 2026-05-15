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15.05.2026 06:31:29
Daiwa Motor Transportation gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Daiwa Motor Transportation hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 8,00 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 13,27 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Daiwa Motor Transportation im vergangenen Quartal 4,84 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daiwa Motor Transportation 4,72 Milliarden JPY umsetzen können.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 50,08 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 29,60 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 19,91 Milliarden JPY, während im Vorjahr 19,04 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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