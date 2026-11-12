Daiwa Motor Transportation präsentierte Quartalsergebnisse

Daiwa Motor Transportation stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 26,98 JPY gegenüber 15,68 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 5,28 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,92 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at