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13.08.2026 06:31:29
Daiwa Motor Transportation: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Daiwa Motor Transportation hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei -2,92 JPY. Ein Jahr zuvor waren -10,070 JPY je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,09 Prozent auf 5,22 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,97 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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