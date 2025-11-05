|
Daiwa Securities Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Daiwa Securities Group hat am 04.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 34,24 JPY. Im letzten Jahr hatte Daiwa Securities Group einen Gewinn von 38,21 JPY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 375,94 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 354,41 Milliarden JPY in den Büchern standen.
