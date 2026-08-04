|
04.08.2026 06:31:29
Daiwa Securities Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Daiwa Securities Group hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 40,68 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 22,20 JPY je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daiwa Securities Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 435,73 Milliarden JPY im Vergleich zu 327,93 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!