Daiwa Securities Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Daiwa Securities Group hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 40,68 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 22,20 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daiwa Securities Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 435,73 Milliarden JPY im Vergleich zu 327,93 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at