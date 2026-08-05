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05.08.2026 06:31:29
Daiwa Securities Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Daiwa Securities Group lud am 03.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,26 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,150 USD je Aktie in den Büchern standen.
Daiwa Securities Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,73 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,27 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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