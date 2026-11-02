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02.11.2026 06:31:29
Daiwa Securities Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Daiwa Securities Group ließ sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Daiwa Securities Group die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde mit 0,23 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,230 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Beim Umsatz wurden 2,73 Milliarden USD gegenüber 2,55 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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