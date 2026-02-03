Daiwa Securities Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Daiwa Securities Group veröffentlichte am 02.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,22 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Daiwa Securities Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,43 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at