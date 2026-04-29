Daiwa Securities Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Daiwa Securities Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 35,98 JPY gegenüber 21,19 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Daiwa Securities Group mit einem Umsatz von insgesamt 392,37 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 346,00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 13,40 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 126,04 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Daiwa Securities Group 109,53 JPY je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1 479,77 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Daiwa Securities Group einen Umsatz von 1 374,94 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at