Daiwa Securities Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Daiwa Securities Group hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0,23 USD. Im letzten Jahr hatte Daiwa Securities Group einen Gewinn von 0,260 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Daiwa Securities Group mit einem Umsatz von insgesamt 2,55 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,37 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 7,34 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at