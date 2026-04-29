Daiwa Securities Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Daiwa Securities Group gab am 27.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 USD, nach 0,140 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,50 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 2,27 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,840 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Daiwa Securities Group ein Gewinn pro Aktie von 0,720 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 9,82 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,88 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 9,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at