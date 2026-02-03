|
03.02.2026 06:31:28
Daiwa Securities Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Daiwa Securities Group hat sich am 02.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 33,61 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 33,06 JPY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite standen 374,31 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 339,00 Milliarden JPY umgesetzt.
