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14.07.2026 06:31:29
Daiwa veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Daiwa präsentierte in der am 13.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.05.2026 endete.
Das EPS lag bei 31,42 JPY. Im letzten Jahr hatte Daiwa einen Gewinn von 33,76 JPY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz lag bei 4,12 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 0,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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