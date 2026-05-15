Daiwabo öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Daiwabo präsentierte in der am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 109,59 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daiwabo 103,63 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 328,02 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 349,65 Milliarden JPY ausgewiesen.

In Sachen EPS wurden 362,07 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daiwabo 271,37 JPY je Aktie eingenommen.

Daiwabo hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1 350,88 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 1 136,82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at