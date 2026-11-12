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12.11.2026 06:31:28
Daiwabo: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Daiwabo hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 102,13 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 95,85 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 364,20 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 0,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 366,23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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