Daiwabo: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Daiwabo hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 76,44 JPY. Im Vorjahresviertel waren 65,22 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,18 Prozent auf 344,40 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 291,42 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at