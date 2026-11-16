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16.11.2026 06:31:29
Daiyang Metal hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Daiyang Metal hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 125,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 21,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 17,70 Prozent auf 47,10 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Daiyang Metal 57,23 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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