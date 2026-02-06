Daiyang Metal legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Daiyang Metal veröffentlichte am 05.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 189,74 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daiyang Metal -380,000 KRW je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daiyang Metal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 54,80 Milliarden KRW im Vergleich zu 53,24 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 266,24 KRW gegenüber -395,000 KRW je Aktie im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Daiyang Metal in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 223,42 Milliarden KRW im Vergleich zu 215,56 Milliarden KRW im Vorjahr.

