Daiyang Metal stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Daiyang Metal hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 16,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daiyang Metal -47,000 KRW je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 55,17 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 54,47 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at