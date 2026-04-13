13.04.2026 06:31:29

DAIYU LIC hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

DAIYU LIC hat am 10.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 9,45 JPY gegenüber 8,39 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,93 Prozent auf 36,30 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 37,79 Milliarden JPY gelegen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 84,76 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 69,39 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat DAIYU LIC 150,60 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,79 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 153,35 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at

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