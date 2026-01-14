DAIYU LIC vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

DAIYU LIC präsentierte am 13.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,92 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DAIYU LIC ein EPS von 20,57 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DAIYU LIC in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,70 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 36,17 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 36,80 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at