Dajin Heavy Industry vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Dajin Heavy Industry äußerte sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dajin Heavy Industry in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 32,78 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 164,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 245,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at