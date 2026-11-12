Dakota Gold stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Dakota Gold lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dakota Gold vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,06 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at