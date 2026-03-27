Dakota Gold: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Dakota Gold hat am 25.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dakota Gold hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,060 USD je Aktie gewesen.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,270 USD gegenüber -0,370 USD im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at