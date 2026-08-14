Dakota Gold zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Dakota Gold äußerte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,060 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at