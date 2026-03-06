Daktronics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Daktronics lud am 04.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,06 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,360 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Daktronics im vergangenen Quartal 181,9 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daktronics 149,5 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at