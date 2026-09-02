Daktronics Aktie
WKN: 923255 / ISIN: US2342641097
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02.09.2026 13:43:32
Daktronics Inc. Reports Rise In Q1 Profit
(RTTNews) - Daktronics Inc. (DAKT) reported earnings for its first quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $19.43 million, or $0.40 per share. This compares with $16.47 million, or $0.33 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 7.1% to $234.56 million from $218.97 million last year.
Daktronics Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $19.43 Mln. vs. $16.47 Mln. last year. -EPS: $0.40 vs. $0.33 last year. -Revenue: $234.56 Mln vs. $218.97 Mln last year.
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