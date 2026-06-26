26.06.2026 06:31:29

Daktronics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Daktronics hat am 24.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.04.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daktronics -0,190 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 208,6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 172,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,920 USD gegenüber -0,210 USD je Aktie im Vorjahr.

Umsatzseitig wurden 838,71 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Daktronics 756,48 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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