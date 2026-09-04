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04.09.2026 06:31:29
Daktronics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Daktronics hat am 02.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 0,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,12 Prozent auf 234,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 219,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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