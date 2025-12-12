Daktronics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Daktronics hat am 10.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daktronics 0,220 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 229,3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Daktronics einen Umsatz von 208,3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at