Daekyo hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 278,00 KRW gegenüber -12,000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 163,31 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 160,64 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at