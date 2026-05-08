Daekyo gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Daekyo lud am 07.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Daekyo vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 37,45 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 19,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 157,70 Milliarden KRW, gegenüber 165,65 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,80 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at