Daekyo präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Daekyo veröffentlichte am 03.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 346,72 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -79,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daekyo in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,23 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 161,18 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 168,30 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Daekyo vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 375,130 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 50,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Daekyo 650,00 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,03 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 663,50 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 38,000 KRW und einen Umsatz von 650,20 Milliarden KRW in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at