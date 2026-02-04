04.02.2026 06:31:28

Daekyo präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Daekyo veröffentlichte am 03.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 346,72 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -79,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daekyo in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,23 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 161,18 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 168,30 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Daekyo vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 375,130 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 50,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Daekyo 650,00 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,03 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 663,50 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 38,000 KRW und einen Umsatz von 650,20 Milliarden KRW in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

EZB-Zinsentscheid im Blick: Dow leichter -- ATX schwächer -- DAX rutscht ab -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen