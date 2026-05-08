Daekyo: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Daekyo hat am 07.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 37,45 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -1,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,80 Prozent auf 157,70 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 165,65 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at