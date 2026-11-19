Daekyo hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 28,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 24,00 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 163,31 Milliarden KRW – ein Plus von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daekyo 160,64 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at