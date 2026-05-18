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18.05.2026 06:31:29
Daekyung Machinery Engineering legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Daekyung Machinery Engineering hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 97,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 74,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 45,19 Prozent auf 20,36 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Daekyung Machinery Engineering 37,15 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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