Daekyung Machinery Engineering: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Daekyung Machinery Engineering lud am 02.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,19 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 17,80 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Daekyung Machinery Engineering 25,44 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 30,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 36,86 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 13,10 KRW. Im Vorjahr waren 9,80 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Daekyung Machinery Engineering im vergangenen Geschäftsjahr 131,56 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daekyung Machinery Engineering 136,62 Milliarden KRW umsetzen können.

