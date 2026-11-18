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18.11.2026 06:31:28
Daekyung Machinery Engineering: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Daekyung Machinery Engineering präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 109,30 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 66,50 KRW erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daekyung Machinery Engineering in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 59,96 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 13,35 Milliarden KRW im Vergleich zu 33,34 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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