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13.11.2026 06:31:28
Dala Energi Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Dala Energi Registered ließ sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Dala Energi Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Dala Energi Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,31 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,49 SEK je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 649,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 69,3 Millionen SEK, während im Vorjahreszeitraum 9,2 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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