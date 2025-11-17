|
Dala Energi Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Dala Energi Registered hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Das EPS lag bei 2,49 SEK. Im letzten Jahr hatte Dala Energi Registered einen Gewinn von 0,150 SEK je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 89,77 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,2 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 90,3 Millionen SEK umgesetzt.
