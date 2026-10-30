Dalal Street Investments legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Dalal Street Investments stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dalal Street Investments vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 10,59 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 9,01 INR je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 99,41 Prozent auf 0,0 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at