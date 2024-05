Dalal Street Investments stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Dalal Street Investments ließ sich am 28.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Dalal Street Investments die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 6,43 INR. Im Vorjahresquartal waren 0,750 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Dalal Street Investments hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,7 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 52,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,87 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 2,25 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Dalal Street Investments im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 12,33 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,31 Millionen INR. Im Vorjahr waren 12,90 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at