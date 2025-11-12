Dalal Street Investments stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Dalal Street Investments hat am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 9,01 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 11,32 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 21,60 Prozent zurück. Hier wurden 5,1 Millionen INR gegenüber 6,5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at